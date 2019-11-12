Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk ayrıldı mı?

Bir süredir birliktelik sürdüren oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk'un ayrıldığı iddia edilmişti. 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Sarıtaş, bu iddiaları yalanladı.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Önceki gece bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikiliden Tolga Sarıtaş, ayrılık iddialarına "Yok öyle bir şey. Her şey yolunda. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.