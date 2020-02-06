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  3. Tolga Sarıtaş 'Çukur' dizisine dahil olacak mı? Açıklama geldi

Tolga Sarıtaş 'Çukur' dizisine dahil olacak mı? Açıklama geldi

Tolga Sarıtaş 'Çukur' dizisine dahil olacak mı" Açıklama geldi

Ferhat ile Şirin dizisinin final yapmasının ardından Çukur'a transfer olacağı iddia edilen Tolga Sarıtaş'tan açıklama geldi.

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla buluşup yemek yiyen Sarıtaş, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Samimi ve mütevazi halleriyle dikkat çeken oyuncu, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

TOLGA SARITAŞ ÇUKUR'A DAHİL OLACAK MI?

Basında çıkan "Çukur dizisine dahil oluyor" haberleri hakkında konuşan Sarıtaş, "Gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarım üzerinden zaten yapmıştım. Öyle bir şey yok arkadaşlar, çıkan haberler doğru değil" dedi.


Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması
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