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  3. Tolga Karel ve Nuri Alço'dan sert gönderme: Nankörler

Tolga Karel ve Nuri Alço'dan sert gönderme: Nankörler

Tolga Karel ve Nuri Alço'dan sert gönderme: Nankörler

CHP'nin başlattığı ve bazı sanatçların destek olduğu 'her şey çok güzel olacak' hareketine ünlü oyuncular Nuri Alço ve Tolga Karel'den sert tepki geldi: Nankörler! Daha düne kadar villanızın havuzunda buzlu badem keyfi yaparken her şey çok güzel değil miydi?

HAFTADA 80 BİN ALDINIZ

Nuri Alço, CHP paylaşımı yapan ünlülere sert bir gönderme yaptı: 17 yıldır başrol oynadığınız dizilerde haftada 80 bin lira alırken, konserlerden bir gecede 100 bin lira kazanırken, villanızın havuzunda buzlu badem keyfi yaparken her şey çok daha güzel değil miydi?

YÜZÜNÜZ GÜLÜYORDU

Tolga Karel de, 'her şey güzel olacak'çılara şu soruyu yöneltti: "Türkiye gündemini takip etmek zor. Daha bir ay önce el ele kol kolaydılar. Yaz boyu AK Partili belediyelerden konser alıp paraları istiflerken herkesin yüzü gülüyordu da ne oldu bir anda? Her şey zaten çok güzel değil miydi?"

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