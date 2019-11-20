Tolga Güleç'ten eski eşi Yeliz Şar'a: O benim canım, çok iyi dostum

Tolga Güleç, kariyerinde önemli bir yere sahip olan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin kadrosuna nasıl katıldığını şöyle anlattı:

"Erzincan’da askerdim. Ahmet rolü için adam arıyorlarmış. Okuldan yeni mezun olmuştum. Cast direktörü beni aradı, görüşmek istediklerini söyledi. Param yoktu. Annem yüzüğünü 50 liraya sattı, otobüs bileti aldı. İşi alamasam dönecek param yoktu."

Parası olmadığı için İstanbul’da da zor günler geçirdiğini dile getiren oyuncu, "Arkadaşımın Beşiktaş’taki evine sığındım. İki gün sonra aradılar, ‘Saçına sakalına hiç dokunma ve yarın burada ol’ dediler. Tarih 23 Haziran 2010. O gün hayatım değişti. Sonra annemin evini yaptırdım, anneanneme ev aldım. Kazandığım parayı anneme veririm, o bana harçlık verir."

ERKAN ABİ’DEN KORKARDIK

Ayrıca Tolga Güleç, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki rol arkadaşlarıyla aralarında çok güzel bir bağ kurulduğunu şöyle ifade etti: "Hiçbirimiz tanınmıyorduk. Aras (Bulut İynemli) 19 yaşında bir çocuktu, şimdi 29 yaşında. Ayça Abla (Ayça Bingöl) bize çok yardımcı oldu. Erkan Abi’den (Petekkaya) çok korkardık, konuşmaktan çekinirdik. Sonra o da kucakladı bizi. O sette büyüdük."

YELİZ GELDİ ÇORBA YAPTI

Özel hayatı hakkında da konuşan Tolga Güleç, eski eşi Yeliz Şar’la ilgili de, "Boşanalı 1.5 sene oldu. Yeliz benim canım, hâlâ görüşüyorum. Çok iyi dostum. Geçen hastalandım, geldi çorba yaptı. Evliyken de çok iyi dosttuk." ifadelerini kullandı.