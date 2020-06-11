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  3. Tolga Çevik'in oğlu Tan delikanlı oldu! 'Bahtın açık olsun aslanım'
11 Haziran 2020 Perşembe 10:17 | Son Güncelleme:

Tolga Çevik'in oğlu Tan delikanlı oldu! 'Bahtın açık olsun aslanım'

Tolga Çevik'in oğlu Tan delikanlı oldu! 'Bahtın açık olsun aslanım'

Komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan'la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çevik, oğlunun yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı.

Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan Tolga Çevik'in oğlu Tan, 16 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Çevik oğluyla çekilen fotoğrafına, “16’ncı yaşa girmek.. Breh.. Allah karşına hayırlı insanlar çıkarsın. Bahtın açık olsun aslanım. Ben de kadayıf” notunu düştü.

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