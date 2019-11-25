Tolga Çevik'in itirafı başına iş açtı! 'Cem Yılmaz'ı neden kovmadın?'

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Caner Özyurtlu’nun YouTube'daki 'Loş Sohbet' adlı programına konuk oldu. Çevik, programda 2008 yılında bir seyirciyi sahneden kovduğunu itiraf etti. Tolga Çevik, "Ben 2008 yılında eşofmanla sahneye çıktığı için bir çocuğu kibarca kovduğumu biliyorum. 19 yaşında bir çocuk, altında eşofman var. Ben hakikaten çok sinirlendim. Kibarca anlattım ona ama. Dedim ki ‘Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885 Ses Tiyatrosu’na eşofmanla mı geldin’ diyerek sahneden indirdim" dedi.

TEPKİ YAĞDI!

Çevik’in bu itirafı, 2018 yılında yayınlanan ‘Tolgshow’ programına Cem Yılmaz'ın eşofmanla katılmasını akıllara geldi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, "19 yaşındaki bir genci kovmak kolay! Cem Yılmaz’ı neden kovmadın?" sözleriyle komedyene tepki yağdırdı.