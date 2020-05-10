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  3. 'Tiyatroda alemlere akma kesinlikle olmaz'

'Tiyatroda alemlere akma kesinlikle olmaz'

'Tiyatroda alemlere akma kesinlikle olmaz'

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, karantina günlerinde sanatsal çalışmalara ağırlık verdi.

Evini atölye haline getirerek resimler çizen oyuncu, yeni sezonla birlikte tiyatroların açılmasını beklediğini anlattı. Tiyatronun hayatındaki öneminden bahseden Tekindor, “Tiyatro dünyası meşakkatli dünya. Öyle aleme aktım, orada takıldım, geç yattım gibi şeyler olmaz. Öyle şeyler çok zorlar, senden götürür, performansını etkiler, nefesini değiştirir. Ona çok zaman ayırman lazım” dedi. 


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