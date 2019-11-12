Tırnak eleştirilerine Berfu Yenenler'den yanıt: İnsanlar nasıl bu kadar acımasız?

Geçen Haziran'da dünyaevine giren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Ekim ayında ilk bebekleri Kuzey'i kucaklarına almıştı. Anne olmanın sevincini yaşayan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'le ilgili birçok anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

TIRNAKLARINA ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI

Yenenler, geçtiğimiz günlerde yine oğlu Kuzey ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yenenler'in uzun ve ojeli tırnakları takipçileri tarafından eleştiri toplamıştı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Berfu Yenenler takipçilerinden gelen, "Yine bir sezaryen ile doğum, hiç şaşırmadım", "Keşke emzik vermeseniz", "O tırnaklar çocuğunuz için tehlikeli değil mi?" ve "Biberon denemek yerine emzik dene" eleştirilerine yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

"ANNE OLDUKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

"Bunlar yapılan yorumların sadece bir kısmı. İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne şekilde yetiştirdiğini kim nereden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir? Her anne ve çocuk birbirinden farklı ve farklı olan kötü olan anlamına gelmiyor. Kadınlar emzirebilir, emzirmeyebilir, emzirmek istemeyebilir, anneler çocuklarına kendisi bakabilir, bakamayıp yardım alabilir, bakıcı tutmak zorunda kalabilir, emzik verebilir, emzik vermek istese de bebeği emzik almıyor olabilir, emzik vermemeyi tercih edebilir, hamilelik sonrası kilolarını verebilir, vermeyebilir, vermek istemeyebilir ve daha birçok seçenek her anne ve bebek için gerçekleşiyor olabilir.

"PSİKOLOJİK BASKILARLA ANNELERİ ÜZMEYELİM"

Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadınlığından bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorluklarla boğuşuyor. Bir de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim."