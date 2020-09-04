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  3. Tina'dan çarpıcı iddia: Ezhel evlilik teklifi edip beni aldattı!
04 Eylül 2020 Cuma 11:43 | Son Güncelleme:

Tina'dan çarpıcı iddia: Ezhel evlilik teklifi edip beni aldattı!

Tina'dan çarpıcı iddia: Ezhel evlilik teklifi edip beni aldattı!

Bir dönem rapçi Ezhel'le aşk yaşayan Malili şarkıcı Tina, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Tina, eski aşkı hakkında şaşırtan bir iddiada bulundu.

Malili şarkıcı Tina ve Nijeryalı Kingsta, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tina, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'EZHEL BENİ ALDATTI'

Rapçi Ezhel'le yaşadığı aşkla adını duyuran şarkıcı, onun kendisine evlenme teklifi ettiğini, evlilik hazırlıkları sırasında aldatıldığını öğrenerek ilişkiyi bitirdiğini iddia etti. (Cadde)

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