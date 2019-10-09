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  3. Times Meydanı'na posteri asılan Turabi Çamkıran: 'Bu gerçek olamaz!'

Times Meydanı'na posteri asılan Turabi Çamkıran: 'Bu gerçek olamaz!'

Times Meydanı'na posteri asılan Turabi Çamkıran: 'Bu gerçek olamaz!'

Survivor'da iki kez, “War of the Worlds” yarışmasında ise bir kez birinci olan Turabi, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi. Times Meydanı'na posteri asılan Turabi 'Bu gerçek olamaz' dedi.

'Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçen yıl “War of the Worlds” yarışmasına katılmış ve birinciliği göğüslemişti. Amerika'da kazandığı yarışma sayesinde geniş bir hayran kitlesine kavuşan ve Times Meydanı'na posteri asılan Turabi, hislerini Instagram'da anlattı.

Turabi, şu sözleri dile getirdi: "Bu gerçek olamaz! Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım."

"Şaka, şaka. Tabi ki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, 'başaramazsın-yapamazsın' diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım"

'BAŞARDIKLARIM, İLERİDE BAŞARACAKLARIMIN YANINDA HİÇBİR ŞEY'

"Umarım her genç kardeşim hayallerine ulaşır. Benden size ufak bir ip ucu; Çok çalışın, ailenize saygıda kusur etmeyin, kimseden medet ummayın, herkesi dinleyin ama kendi bildiğinizi yapın. Hayat başkalarının dediğini yapmak ve başkalarını mutlu etmeye çalışmak için çok kısa.İnsanları mutlu edemezsiniz. Şimdi gidip suyun üzerinde yürü, 'Yüzme bilmiyor ki, o yüzden suyun üstünde yürüyor' derler."

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