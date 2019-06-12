THY kendisine hakaret eden Tuvana Türkay ve Alper Potuk hakkında dava açıyor

Uğur Cebeci, "Sadece işimize bakıyoruz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Nasıl bir cesaret anlamıyorum. Bir oyuncumuz, Tuvana Türkay çıkıyor ve durup dururken ‘Rezilsiniz’ başlığı ile sosyal medyada baştan sona kendi birlikteliklerinin hatasını THY’ye yüklemeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Cebeci şöyle devam etti:

"Genç kadının erkek arkadaşı futbolcu Alper Potuk uçağa geç gelmiş ve doğal olarak bindirilmemişti. Kurallar böyle emrediyordu. Artık bir personelin toleransı geçerli olamazdı, zaten sistem otomatik olarak binişe izin vermiyordu. Ama bir de futbolcu Alper Potuk uçaktaki kız arkadaşını telefonla arayıp ‘Sen in uçak rötara girsin’ demek gibi bir büyük hata daha işlemişti. Yani onlarca yolcuya yapılabilecek en büyük saygısızlık yapılmıştı.

Sonra Dalaman uçağından inen Tuvana hanım erkek arkadaşı ile çekip gitmişti.

İşte THY’nin burada ciddi bir hatası vardı. Çünkü uçaktan inen yolcu uluslararası kurallar gereği o uçak karşı havalimanına yani Dalaman Havalimanı’na ininceye kadar havalimanından ayrılamazdı. Bekleyecekti. Polis bilgilendirilecekti. Kim olursa olsun, şöhret bu prosedürün önüne geçemezdi.

Ama bırakmışlar. Onlarda çıkıp gitmişler. Daha birkaç dakika geçmeden Tuvana Türkay, ‘Rezilsiniz’ diye sosyal medyada bir paylaşım patlattı. Ve ne yazık ki, çok tecrübeli gazetecilerin yönettiği bazı siteler THY’ye sormadan bunu manşetlerine taşıdılar. THY açıklamasını bile haber altına koydular. Herkes biliyordu ki, bu çift bu olayda baştan sona haksızdı.

REZİLSİNİZ DİYENLER, REZİLLİK SERGİLEMİŞLERDİ...

THY, Tuvana Türkay ve Alper Potuk hakkında uçağı rötara sokmak, şirkete hakaret etmek, başka insanların seyahat özgürlüklerini kısıtlamak gibi çok nedenle dava açıyor. Şirket bir de Kara liste yani Blacklist uygulamasına geçse ve bu tip yolcuları kaydetmeyi öğrense çok daha iyi olacak."

(Sputnik News)