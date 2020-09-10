Thor 3 Ragnarok oyuncuları kimlerdir? Thor Ragnarok filmi ne zaman çekildi, konusu nedir?

Thor 3 Ragnarok filmi bu akşam saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak. Filmin yönetmen koltuğunda Taika Waititi oturuyor. Thor Ragnarok oyuncuları arasında ise Chris Hemswort ile Cate Blanchett dikkat çekiyor.

THOR RAGNAROK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Thor Ragnarok filmi ilk kez 10 Ekim 2017 tarihinde vizyona girmiş ve izleyiciden tam not almıştı. Marvel'ın Thor karakterini ön plana alan film, aynı serinin üçüncü filmi olarak kayıtlara geçmişti.

THOR RAGNAROK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thor serisinin üçüncüsü olan filmde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır.

THOR RAGNAROK OYUNCULARI KİMLERDİR?