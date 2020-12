The Witcher dizisinin ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde izleyicisi ile buluştu. The Witcher, yılın sonunda çıkmasına karşın, Netflix'in 2019 yılı listelerinde en çok izlenen diziler arasına girmeyi başarmıştı. The Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. The Witcher'ın 2. sezonundan ilk fotoğraflar geldi..

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

The Witcher’ın ilk sezonunu büyük bir ilgi ile izlendi. İzleyicisinden tam not alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

THE WITCHER KONUSU NEDİR?

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish’in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.

İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri’nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.

THE WITCHER OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakter dahil olacak ve hikaye genişleyecek. Ekranda gördüğümüz ana karakterlerde ise bir değişiklik yaşanmayacak. Geralt rolünde Henry Cavill, Ciri rolünde Freya Allan ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, herhangi bir değişiklik olmadan yola devam edeceklerini açıkladılar.

Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;

Coen rolünde Yasen Atour

Vereena rolünde Agnes Bjorn

Lambert rolünde Paul Bullion

Nivellen rolünde Kristofer Hivju

Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen

Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross

Francesca rolünde Mecia Simson