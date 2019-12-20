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  3. The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm nereden izlenir? Netflix The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm yayında

The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm nereden izlenir? Netflix The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm yayında

The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm nereden izlenir" Netflix The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm yayında

The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm izleyiciler tarafından araştırılıyor. The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm nereden izlenir? Netflix sevilen yapımları izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor. Yeni dizilerden biri olan The Witcher Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt’ın maceralarına yer veriyor.

The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm izleyici karşısına çıktı. The Witcher 1. Sezon 1. Bölüm nereden izlenir? Andrzej Sapkowski'nin fantastik kitaplarından uyarlanan filmde mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt’ın maceralarına yer veriyor. Henry Cavill; canavar, büyü ve kader konulu dizinin başrolünde yer alıyor. İşte dizinin izleme linki ve Netflix ile ilgili detaylar…

THE WITCHER NEREDEN İZLENİR?

The Witcher dizisi Netflix dizi film platformu üzerinden izlenebiliyor. Bu diziyi izlemek isteyen vatandaşların Netflix’e üye olmaları gerekiyor

Ayrıca Netflix’e bir defaya mahsus olarak 30 gün boyunca ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Deneme süreniz bitmeden üç gün önce size bir hatırlatma e-postası gönderiliyor. Belirtilen tarihinden önce iptal ettiğinizde ücret ödemiyorsunuz.

THE WİTCHER İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Hesap oluşturmak veya hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi girmeniz ve oturum oluşturmanız gerekiyor.

THE WITCHER KONUSU NEDİR?

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

THE WITCHER OYUNCULARI

Dizinin başrolünde Henry Cavill,Anya Chalotra,Freya Allan  bulunuyor.

Henry Cavill; canavar, büyü ve kader konulu dizinin başrolünde. Andrzej Sapkowski'nin fantastik kitaplarından uyarlandı.


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