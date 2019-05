The Taste Türkiye yarışmasının formatı ve jüri üyeleri merak ediliyor. Yapımcılığını Provizyon Medya’nın üstlendiği; Amerika, Hollanda ve Belçika’da yayınlanan ve büyük beğeni kazanan The Taste Türkiye FOX TV'de izleyici ile buluşuyor. Toplamda 12 adayın yarışacağı “The Taste Türkiye”de tüm yarışmacılar hazırladıkları birbirinden lezzetli yemekleri jüriye beğendirmeye çalışacaklar. Jüriler ise başarılı buldukları adayları, kendi takımlarına dahil edecekler. Peki, The Taste Türkiye jürileri kimler? The Taste Türkiye nedir? The Taste Türkiye hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

THE TASTE TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

RAFET İNCE KİMDİR?

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa’nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel’in utive chef’i olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. “Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.

Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır: Gülbence (TRT-1), Saba Tümer’le Lava Mutfağı (Show TV), Ramazan Sofrası (TRT-1), Zahide ile Yetiş Hayata (Show TV), Melek Baykal (Star TV), Pişir Yedir-Kazan (Kanal D), İyi Fikir (TRT 1) “Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, “Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan “CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017’de yazarların oskarı olarak değerlendirilen “Gourmand world cookbook awards”da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.

ŞEMSA DENİZSEL KİMDİR?

İyi yemek ona aile geleneğinden bir miras. 19 yaşında eğitim için gittiği Londra’da mutfaklarda çalışmıştır. Ancak Türkiye’ye döndüğünde o günün şartlarında aşçılık yapması mümkün olmamıştır. Çeşitli basın kuruluşlarında ve reklam kampanyalarında fotoğraf stilisti olarak çalıştıktan sonra, 30 yaşında profesyonel mutfağa yeniden girmiştir.

İstediği yemekleri pişirebilmenin ve o yemeğin hak ettiğini düşündüğü şekilde servis edilebilmesinin ancak kendi lokantasında olabileceğinin bilinciyle 20 Ocak 2000’de Kantin isimli lokantasını açmıştır. Yerli, yerel, mevsimsel malzemeyi odağına koymuştur ve “Yeni İstanbul Mutfağı” olarak tanımladığı yemekler pişirmiştir. En başından itibaren inandığı “gıda coğrafyanın bize sunduklarıyla mümkün” felsefesinin bugün de peşindedir. İstanbul gastronomisi için bir öncü oldu ve yurt dışında da Türkiye’nin Alice Waters’ı olarak tanınmıştır.

18 yıl sonra artık bir efsane olan lokantası Kantin’i kapatmıştır ve Kuzey Ege’de bir topluluk yaratma rüyasıyla Türkiye’den ve yurt dışından yeni nesillere el vereceği bir mutfak kurmuştur.

ALİ RONAY KİMDİR?



Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel’in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.

Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.

Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

THE TASTE TÜRKİYE NEDİR?



Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendirecekler. Başarılı buldukları adayları, kendi takımlarına dahil edecekler.

Eleme turunda tattığı yemeği kimin hazırladığını bilmeyen jüri, kendi ekibinden birini eleme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Programa gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen yarışmacı, dokunulmazlık kazanacak.

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olmak için mücadele eden, mutfak becerisine güvenen şef adaylarını bir araya getiren yarışma programı “The Taste Türkiye”deki uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi birinci olmanın gururunu yaşayacak ve büyük ödülün sahibi olacak.