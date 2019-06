The Taste Türkiye jürileri: The Taste Türkiye jüri üyeleri kimler?

The Taste Türkiye jüri üyeleri kimler? The Taste Türkiye jürileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fox TV’nin sevilen yarışma programı The Taste Türkiye hem formatı hem de heyecanlı dakikaları ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Dünyaca ünlü şeferin bulunduğu yarışmada şefler 16 kişilik bir takım kuracaklar. Dört şef kurduğu takımları yarıştırmaya başlayacak ve hangi yemek kimin olduğunu bilmeden en kötü yemeği yapan aşçı adayını eleyecekler ve böylelikle bir tane kazanan ortaya çıkmış olacak. Yarışmacılar yaptıkları yemeği sadece tek bir kaşıkta jürinin beğenisine sunacak. Jüri, yemekleri kimin hazırladığını, hangi malzemeleri kullandığını veya nasıl pişirdiğini bilmeden değerlendirecek. Jüri üyeleri başarılı buldukları adayları, 4’er kişiden oluşacak takımlarına almak için ikna etmeye çalışacak. Peki, The Taste Türkiye jüri üyeleri kimler?

THE TASTE TÜRKİYE JÜRİLERİ

ŞEMSA DENİZSEL KİMDİR?

Şemsa Denizsel kendini mutfağın kraliçesi olarak tanımlar. Şemsa Denizsel’in vaz geçilmezi doğallık iyi malzeme ve presipleridir Yemeklerine tutkusunu katar. Şemsa Denizsel 1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve 52 yaşındadır. London College of Printing’de aşçılık eğitimi almıştır. Bir çok basın kuruluşunda yemek fotoğrafı stilisti olarak görev aldı. BÜMED’in Burc lokalinde işletmeci olarak çalıştı iki yıl. 6 sene boyunca Açık Radyo’da Kulaktan Dolma Tarifler isimli köşe yazsı yazdı. Kendi işletmesi olan Kantin restoranda Yeni İstanbul Mutfağı yemekleri yapmaya devam eder.

RAFET İNCE KİMDİR?

1981 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğan Rafet İnce şuanda 38 yaşındadır ve Türkiye’nin en tanındık mutfak şeflerinden biri olarak bilinmektedir. Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi ile aşçılık yolculuğuna başlayan Rafet İnce Lizbon da aşçılık eğitmine devam etti ve dört yıl Lizbon’da Gastronomi eğitimi aldı. Sonrasında Lizbon’da ve İtalya’da birçok otelde görev yapan Rafet İnce 2001¨de Türkiye’ye döndü. 2001’den 2005’e kadar Bodrum’da çeşitli otellerde aşçı olarak görev yaptı. 2006 senesinde Ağaoğlu Şirketler Gurubu”na bağlı My City Otel’de Executive Chef olarak görev yapmaktadır.

Evli mutlu 1 oğlu 1 kızı olan kendi halinde, deli dolu, insanları ve yaşamayı seven bir adamdır.

ALİ RONAY KİMDİR?

Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel’in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.

Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.

Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun olmuştur.

THE TASTE TÜRKİYE NEDİR?

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendirecekler. Başarılı buldukları adayları, kendi takımlarına dahil edecekler.

Eleme turunda tattığı yemeği kimin hazırladığını bilmeyen jüri, kendi ekibinden birini eleme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Programa gelen misafir şeflerin belirlediği konseptte yemeklerini hazırlayan takımlardan en başarılı performansı sergileyen yarışmacı, dokunulmazlık kazanacak.

Türkiye’nin önde gelen şeflerinden olmak için mücadele eden, mutfak becerisine güvenen şef adaylarını bir araya getiren yarışma programı “The Taste Türkiye”deki uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi birinci olmanın gururunu yaşayacak ve büyük ödülün sahibi olacak.