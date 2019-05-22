The Taste Türkiye Ali kimdir? The Taste Türkiye jürisi Ali Ronay kaç yaşında?

The Taste Türkiye jüri üyelerinden olan Ali Ronay merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ali Ronay kimdir, kaç yaşında? Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Ali Ronay, Şemsa Denizsel ve Rafet İnce yemekleri hangi yarışmacının hazırladığını bilmeden sadece tadarak değerlendiriyorlar. Eleme turunda tattığı yemeği kimin hazırladığını bilmeyen jüri, kendi ekibinden birini eleme riskiyle karşı karşıya kalacak. Jüri üyelerinden olan Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden mezun oldu.

ALİ RONAY KİMDİR?

Ronay, Amerika'ya gittiği sırada Mutfak Sanatları Bölümü ile tanıştı. Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünü okurken, bu mesleği yapmak istemediğini anlayarak Ankara ya geri döndü ve Gazi Üniversitesi Vakfının Ah&Ma Otel İşletmeciliği okuluna kaydoldu. Hilton Otelinde stajını yapan Ali Ronay, bir süre burada çalıştıktan sonra İstanbul'da Chef's Restauran'da stajına devam etti. Bu sırada Fransız Kültürü ve mutfağı kurslarına katıldı.

Chef Aret'in eğitiminden geçen Ali Ronay Azerbaycan da açılan Baku Excelsior Hotel'in açılışında ekibin başında görev yaptı. Halen Bakü'de çalışmalarını sürdüren şef, en çok Akdeniz ve Latin Amerika yemeklerinden hoşlanıyor. 27 yaşında aşçıbaşı oldu, 10 yıldan beri de Anadolu Yemekleri üzerine araştırmalar yapıyor. Beş dil bilen Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü'nden mezun oldu. Ali Ronay, Lala Ronay ile evli ve 2 çocuk sahibidir.