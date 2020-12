The Last Kingdom 4. sezonu Netflix‘te yayımlanıyor fakat The Last Kingdom hayranları 5. sezon için bekleyişe girmeye başladılar. The Last Kingdom 5. sezon ne zaman? The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. The Saxon hikaye kitabına dayanan dizi, her sezon genelde serinin iki kitabı üzerine yoğunlaşarak bir anlatım gerçekleştiriyor.

THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN?

Dijital yayın platformu Netflix The Last Kingdom dizisine 5. sezon onayını verdi. Oyuncu kadrosundaki isimler sosyal medyadan bir duyuru videosu da yayınladı.

The Saxon Stories'in 9. ve 10. romanları "The Warriors of the Storm" ve "The Flame Bearer"dan uyarlanacak yeni sezon, önceki iki sezon da olduğu gibi 10 bölümden oluşacak.

THE LAST KİNGDOM KONUSU NEDİR?

Bir İngiliz Kralı’nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar’ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar’ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere’ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred’i öldürmek ister. Kont Ragnar’ı Uhtred’in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.

Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı’na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere’yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir. Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini Paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır.