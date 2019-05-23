The Challenge Amerika'da Turabi kaçıncı oldu? The Challenge yarışması nedir?

“Turabi Amerika’da kaçındı oldu, kaç para ödül aldı?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Survivor yarışmasında iki kere şampiyon olan ve üçüncü kez de şampiyon olacağı iddiasını devam ettiren Turabi zorlu yarışmanın ardından ABD’nin en çok izlenen programı The Challenge’a katılmıştı. Birçok ülkeden, iddialı 34 kişinin katıldığı ve Amerika'da oldukça sevilen yarışmada Turbo lakaplı Turabi birinci oldu. Yarışmacı şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödül kazandı.

TURABİ AMERİKA’DA KAÇINCI OLDU?

Survivor yarışmasındaki şampiyonluklarıyla yıldızı parlayan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge'a da damga vurdu.

Üç kez katıldığı Survivor sonrası The Challenge programına katılan Turabi bu yarışmada da şampiyon olarak büyük ödülü kazandı.

TURABİ NE KADAR ÖDÜL KAZANDI*

Turabi şampiyonluk sonrası 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) ödülün sahibi oldu.

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan Turabi şu ifadeleri kullandı: "Türk olmak zordur, Dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok Ülkelerin yarıştığı DÜNYALAR SAVAŞINDA Türkiye adına savaşı ben Kazandım ve ŞAMPİYON oldum."

"Benim için yarıştan çok bi ONUR meselesiydi. Her ne olursa olsun omzuna Türkiye Bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır."

"Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz SEVENLERİME çok teşekkür ederim."

"Ayrıca Acun abi bi iddiamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın.” demiştin. Survivor’da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım."

"Ben de sana daha büyük bir 3. Şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."

THE CHALLENGE YARIŞMASI NEDİR?

The Challenge, birçok ülkeden, iddialı 34 kişinin katıldığı ve Amerika'da oldukça sevilen bir yarışma. The Challenge Amerikan kanalı MTV tarafından yayınlanan programdır.