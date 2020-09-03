The Batman filminin başrol oyuncusu Robert Pattinson'un koronavirüs testi pozitif çıktı! Çekimler durduruldu

2021 yılında yayınlanması planlanan The Batman filmi çekimleri durduruldu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen DC Fandome etkinliğine damga vuran yapım The Batman filmi olmuştu. Filmde “Batman” karakterini canlandıran Robert Pattinson’un koronavirüs testi pozitif çıktı. Pattinson, Alacakaranlık (Twilight) filminde oynadığı "Edward Cullen" rolü ile tanınıyordu.



ÇEKİMLER DURDURULDU

Matt Reeves’in yönetmenliğini üstlendiği, Rober Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell, John Turturro gibi oyuncuların yer aldığı The Batman filminin çekimleri sette pozitif vaka çıkması nedeniyle durduruldu.

Warner Bros tarafından alınan önlemler kapsamında çalışanlara günlük olarak COVID-19 testleri uygulanıyordu. Çekimlerin üçüncü gününde bir set çalışanında virüse rastlanması nedeniyle çalışmalar bir kez daha yarıda kaldı.

Konuyla ilgili olarak bu sabah bir açıklama yapan Warner Bros, “The Batman prodüksiyonunda bir ekip üyesinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve gerekli prosedürlere göre izole edildi. Çekimler geçici olarak durduruldu” ifadelerini kullandı.