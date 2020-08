The Batman vizyon tarihi belli oldu! The Batman ne zaman vizyona girecek?

Heyecanla beklenen The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. DC Comics'in kurgusal karakteri üzerinden sinemaya aktarılacak olan The Batman filminin başrolünde Alacakaranlık serisi ile tanınan Robert Pattinson’ın yer alıyor. Hayranların ilgi ile takip ettiği The Batman vizyon tarihide açıklanan konular arasında yerini aldı.

THE BATMAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman’ın fragmanında Catwoman ve Riddler karakterleri de ilk kez görücüye çıktı. 21 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Batman’in yeni filmi corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan kararla 1 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesine karar verildi.

THE BATMAN OYUNCULARI

Robert Pattinson: Bruce Wayne / Batman

Zoë Kravitz: Selina Kyle / Catwoman

Paul Dano: Edward Nashton / Sphinx

Colin Farrell: Oswald Cobblepot / Penguen

Jeffrey Wright: James Gordon

John Turturro: Carmine Falcone

Peter Sarsgaard: Gil Colson

Andy Serkis: Alfred Pennyworth

Jayme Lawson: Bella Reál

THE BATMAN İLK FRAGMANI YAYINDA!