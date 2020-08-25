The Batman vizyon tarihi belli oldu! The Batman ne zaman vizyona girecek?
Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Matt Reeves'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Batman, vizyon tarihide duyuruldu. The Batman, DC Comics'in kurgusal karakteri üzerinden uyarlanmıştır.
Heyecanla beklenen The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. DC Comics'in kurgusal karakteri üzerinden sinemaya aktarılacak olan The Batman filminin başrolünde Alacakaranlık serisi ile tanınan Robert Pattinson’ın yer alıyor. Hayranların ilgi ile takip ettiği The Batman vizyon tarihide açıklanan konular arasında yerini aldı.
THE BATMAN NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman’ın fragmanında Catwoman ve Riddler karakterleri de ilk kez görücüye çıktı. 21 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Batman’in yeni filmi corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan kararla 1 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesine karar verildi.
THE BATMAN OYUNCULARI
Robert Pattinson: Bruce Wayne / Batman
Zoë Kravitz: Selina Kyle / Catwoman
Paul Dano: Edward Nashton / Sphinx
Colin Farrell: Oswald Cobblepot / Penguen
Jeffrey Wright: James Gordon
John Turturro: Carmine Falcone
Peter Sarsgaard: Gil Colson
Andy Serkis: Alfred Pennyworth
Jayme Lawson: Bella Reál
THE BATMAN İLK FRAGMANI YAYINDA!