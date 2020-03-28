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  3. Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu

Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu

Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu anne oldu

2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, 3 yıl önce iş insanı Erman Ademoğlu ile Paris'te dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra kameralardan uzak bir hayat tercih eden Danoğlu, dün anne oldu.

Açalya Samyeli Danoğlu ve Erman Ademoğlu oğullarına 'Fettah Baran' adını verdi. Baba Erman Ademoğlu, oğlunun ilk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Ademoğlu, altına şu notu düştü:

"Allah bana, ilk kez tuttuğun elimle, senin koluna gireceğim yaşlı günlerimi görmeyi nasip etsin... İnşallah vatanına milletine hayırlı ve dini bütün bir evlat yetiştirebiliriz. Ömrün uzun ve hayırlara vesile olsun canım oğlum..."


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