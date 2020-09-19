Tepkilerin odağındaki Şevval Şahin stres atmaya Bodrum'a gitti!

Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü partisinde, cemiyet hayatının ünlü isimlerine koronavirüs bulaşmıştı. Eski kraliçe, “Abartıldığı kadar vaka yok, sadece 10 kişi pozitif çıktı” sözleriyle tepki çekmişti.

BODRUM'A UÇTU

Yazı Çeşme-Bodrum hattında geçiren 21 yaşındaki tescilli güzel, üç hafta önce İstanbul’a döndü. Şevval Şahin, “Acil tatile ihtiyacım var” diyerek, stres atmak ve moral depolamak için yeniden Bodrum’a uçtu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz gün sevgilisi ile birlikte Bebek'te görüntülenen Şahin, "Ben sözlerimde 'herkes değil, maksimum 10 kişi corona virüs oldu' dedim. O isimleri de tanımıyorum, bilmiyorum. Gerçekten ne dediler okumadım bile. Tanımıyorum ki" açıklamasını yapmıştı.