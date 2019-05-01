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  3. Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi

Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi

Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın aranjörlerle ilgili başlattığı tartışmaya Teoman da dahil oldu. Teoman, “Herkes değerini kendisi belirler. Aranjör bir fiyat çeker, beğenmezsen çalışmazsın” dedi

Ünlü sanatçı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Teoman'a, Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde "Aranjörler ev, araba parası istiyor, o yüzden albüm yapmıyorum" açıklaması hatırlatıldı.

Teoman, "Aranjörlerin istedikleri ücretleri abartılı buluyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunun abartıyla ilgisi yok. Herkes kendi değerini kendisi söyler. Aranjör fiyat çeker; beğenirsin ya da beğenmezsin, o zaman da çalışmazsın." dedi.

Yeni çalışmaları olduğunu söyleyen Teoman, "Nükhet Duru'yla bir projem var. Bir de Atilla Özdemiroğlu'nun şarkısı 'Firuze'yi söyledim" dedi.

(Sabah)

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Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
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