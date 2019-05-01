Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi

Ünlü sanatçı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Teoman'a, Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde "Aranjörler ev, araba parası istiyor, o yüzden albüm yapmıyorum" açıklaması hatırlatıldı.

Teoman, "Aranjörlerin istedikleri ücretleri abartılı buluyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunun abartıyla ilgisi yok. Herkes kendi değerini kendisi söyler. Aranjör fiyat çeker; beğenirsin ya da beğenmezsin, o zaman da çalışmazsın." dedi.

Yeni çalışmaları olduğunu söyleyen Teoman, "Nükhet Duru'yla bir projem var. Bir de Atilla Özdemiroğlu'nun şarkısı 'Firuze'yi söyledim" dedi.

(Sabah)