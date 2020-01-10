Temizlik Benim İşim'de kim kazandı? 10 Ocak Temizlik Benim İşim son bölüm birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim izleyiciler her hafta yarışmayı büyük bir heyecanla takip ediyorlar. 10 Ocak’ta Temizlik Benim İşim’de kim kazandı? Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı yarışmada bu hafta da kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Haftanın finalinde yarışan yarışmacının ardından final puanlaması yapılacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim birincisi açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

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TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.