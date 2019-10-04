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  3. 4 Ekim Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim 35. Bölüm izleme linki

4 Ekim Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu? Temizlik Benim İşim 35. Bölüm izleme linki

4 Ekim Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu" Temizlik Benim İşim 35. Bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Temizlik Benim İşim’de kim birinci oldu? Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Yarışmada her hafta cuma günü final heyecanı yaşanıyor. 4 Ekim’de kimin birinci olduğu açıklandı. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Temizlik Benim İşim puan durumu ve 35. bölümde neler olduğu araştırılıyor. Temizlik Benim İşim yarışması hafta için her gün ekrana geliyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Yarışmada her hafta cuma günü final heyecanı yaşanıyor. İşte detaylar…

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Birinci olan isim Büşra oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI

TEMİZLİK BENİM İŞİM ALTUN KİMDİR?

Altun Karataş, 47 yaşında ve ev hanımı. Aslen Ardahanlı olan Altun Hanım, 3 çocuk ve 1 torun sahibidir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Par, 26 yaşında Anaokulu öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Büşra Hanım, haftanın iddialı yarışmacılarından. Haksız eleştirilere tahammül edemeyen, sert ve net duruşuyla rakiplerine göz açtırmamaya kararlı görünen Büşra Hanım, Temizlik Benim İşim’de iddiasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BURCU KİMDİR?

Burcu Başkan, şirket çalışanı ve 30 yaşında.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEMA KİMDİR?

Sema Duman 32 yaşında ve ev hanımı. Karadenizlidir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAVVA KİMDİR?

Havva Asılsoy 35 yaşında ve Müşteri temsilcisi.

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