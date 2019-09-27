Temizlik Benim İşim'de kim birinci oldu? 27 Eylül Temizlik Benim İşim 30. Bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Temizlik Benim İşim’de kim birinci oldu? Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Yarışmada her hafta cuma günü final heyecanı yaşanıyor. 27 Eylül’de Öznur Sarıgül yarışıyor. İşte Temizlik Benim İşim yarışmacıları…

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Eylül'de birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizde sizlerle olacak.

20 Eylül’de geçtiğimiz hafta birinci olan Türkan Hanım olmuştu

TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI

TEMİZLİK BENİM İŞİM FİDAN KİMDİR?

25 yaşında ve ev hanımıdır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM AYŞE KİMDİR?

Ayşe Aygün, 32 yaşında ve temizlik görevlisi.Kızının küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle temizlik takıntısı olan Ayşe Aygün, mikroplara karşı çok hassas olduğunu dile getirmiştir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HÜSEYİN KİMDİR?

Hüseyin Boyraz, 24 yaşında ve teknikerdir. Ağır kanlı insanlara tahammül edemeyen Hüseyin Boyraz, eleştirileriyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM ÖZNUR KİMDİR?

Öznur Sarıgül, 30 yaşında ve ev hanımıdır. Sarıgül, kendisini neşeli ve eğlenceli biri olarak tanımlamıştır.