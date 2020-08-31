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  3. Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:41 | Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?

Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir" Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli"

Ekranların sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim yeni sezonuyla seyirci ile buluştu. Kadir Ezildi'nin sunumunu üstlendiği program, FOX TV'de yayınlanıyor. Temizlik Benim İşim 5 Haziran 2020 tarihinde sezon finali yapmıştı. Programda yarışmacılar tüm temizlik hünerlerini sergiliyorlar. Sunucu Kadir Ezildi ise obsesif kompülsif bozukluğu olmasıyla biliniyor.

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi'nin sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 5 Haziran 2020 tarihinde sezon finali yapmış olan program yeni sezonuyla yine aynı saatinde ekranlarda oluyor. Annesiyle birlikte yaşayan Kadir Ezildi ise haftanın 3 günü dip köşe temizlik yaptığını söylemişti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Genç sunucu, aynı zamanda çaya epey düşkün olduğunu belirtmişti.

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