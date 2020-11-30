Temizlik Benim İşim saat kaçta başlıyor? Temizlik Benim İşim yayın saati nedir?

Fox Tv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Fox Tv'nin gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'in saat kaçta başladığı binlerce izleyici tarafından merak ediliyor. Fox Tv yayın akışına göre saat 12:45'te Aşk Yeniden dizisi ekranlara geldi. Peki, Temizlik Benim İşim saat kaçta başlıyor?

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Temizlik Benim İşim saat 14:00'te başlıyor. Program saar 16:00'ya kadar sürüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NEDİR?

“En iyi temizliği ben yaparım” sloganıyla ekranlara gelen Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışıyor. Yarışmada hiç bilmedikleri kirli bir eve giden yarışmacılar, verilen sürede evi temizlemek için kıyasıya mücadele edecek.

Bu arada yarışmacıları denetleyen Kadir ise zaman zaman onlara yardım ederken bazen de ağır bir şekilde eleştirecek. Gün sonunda da yapılan temizliğe göre yarışmacılara puan verecek. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı 10 Bin TL'nin sahibi olacak.