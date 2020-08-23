Temizlik Benim İşim yeni bölüm tarihi belli oldu! Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak?

Temizlik Benim İşim yarışmasının yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu ise Kadir Ezildi üstleniyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda yarışmacılar 10 bin liralık büyük ödül için yarışıyorlar. Temizlik Benim İşim yeni bölüm tarihi belli oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Temizlik Benim İşim yarışmasının yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erecek. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği Temizlik Benim İşim, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 14:00'da başlayacak.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.