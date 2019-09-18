Temizlik Benim İşim Kadir'in annesinden şok eden itiraf! Çocukken meğer...

Temizlik Benim İşim Kadir izleyiciler tarafından beğenilen isimler arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi yaptığı yorumlar ile büyük beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılan Kadir Ezildi’nin annesi sunucu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Ümran Ezildi’nin Kadir Ezildi’nin küçükken temizlik yapmayı sevmediğini ve eve çok pis geldiğini açıklaması izleyenleri çok şaşırttı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR’İN ANNESİNDEN İTİRAF

Temizlik Benim İşim yarışmasının başarılı sunucusu Kadir Ezildi’nin programına katılan annesi sunucu ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Ümran Ezildi, Kadir Ezildi’nin küçükken temizlik yapmayı sevmediğini dile getirdi ve “Yıkanmamak için eve gelmezdi. Niye? Çünkü onu o halde bir daha salmayacağım. Yemin ederim ayakları, tırnakları çöpleri kazımış halde eve gelirdi. Akşam gelirdi çünkü o saatten sonra da dışarı çıkmazdı. Çöp kovaları içinde gezerdi.” dedi.

Kadir Ezildi’nin annesi Ümran Ezildi, “Şimdi de temizlik yapmasının önüne geçemiyoruz. Yerleri silme desek de sevdiğini söylüyor bundan dolayı da biz de onu sevdiği işten alıkoymak istemiyoruz.” dedi.