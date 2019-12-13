Temizlik Benim İşim Kadir kimdir, nereli? Kadir Ezildi kaç yaşında?

Temizlik Benim İşim Kadir merak edilen isimler arasında yer alıyor. Temizlik Benim İşim Kadir kimdir, nereli? Sevilen yarışma hafta içi her gün yayınlanıyor. Yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yer alıyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi’nin yaptığı Temizlik Benim İşim izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Sevilen sunucu Kadir Ezildi ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.