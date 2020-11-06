Temizlik Benim İşim birincisi her hafta yapılan oylama sonucunda belirleniyor. FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşan programda, yarışmacılar temizlikteki püf noktalarını ve hünerlerini sergiliyorlar. Hafta içi her gün yayınlanan Temizlik Benim İşim'de kimin birinci olduğu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 6 Kasım Temizlik Benim İşim kim kazandı?

TEMİZLİK BENİM İŞİM 6 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

16 puan alarak en düşük puan alan yarışmacı Fatma oldu.

17 puan alarak 4. olan yarışmacı Vasfiye oldu.

Sona kalan 3 yarışmacıdan iki yarışmacı birinci oldu.

İlk birinci ve 5 bin liranın sahibi 19 puanla İnci oldu.

Birinci olan ve diğer 5 bin liranın sahibi 19 puanla Damla oldu.

Fadime Hanım ise 18 puan alarak 4. oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.