Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim işim 40. Son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim puan durumu ve 40. bölümde neler olduğu araştırılıyor. Temizlik Benim İşim yarışması hafta için her gün ekrana geliyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Yarışmada her hafta cuma günü final heyecanı yaşanıyor. 7-11 Ekim arasında yarışan yarışmacılar ile ilgili merak edilenler ve detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

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TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

11 Ekim'de birinci olan isim bir puan fark ile bir isim birinci oldu. Oğuzhan ve Melike arasından kazanan isim Melike oldu.

Geçen hafta birinci olan isim Büşra oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM MELİKE KİMDİR?

Melike Çağ 26 yaşında ve ev hanımı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM ELİF KİMDİR?

Elif Kartal 27 yaşında ve ev hanımı. Elif Hanım sıcakkanlı ve girişken bir karakteri olduğunu söylüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEMRA KİMDİR?

Semra Akanan 34 yaşında ve ev hanımı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM MEHTAP KİMDİR?

Mehtap Özçelik, 37 yaşında ve temizlik görevlisi.

TEMİZLİK BENİM İŞİM OĞUZHAN KİMDİR?

Oğuzhan Erel 21 yaşında ve oyuncu. Küçük yaşlardan beri temizlik takıntısı olan Oğuzhan Bey haftanın tek erkek yarışmacısı oldu.