Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? 15 Kasım Temizlik Benim İşim puan durumu

Temizlik Benim İşim'de bu hafta kim birinci oldu? sorusu 15 Kasım Cuma günü aratılan konular arasında yerini aldı. Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Temizlik Benim İşim gündüz kuşağında izlenen yayınlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Kadir Ezildi sunuculuğunda gerçekleşen yarışmada her hafta 5 yarışmacı en iyi temizliği yapıp birinci olmaya çalışıyor. 15 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi ve puan durumu haberimizde

TEMİZLİK BENİM İŞİM'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim'in 15 Kasım Cuma günü yayınlanan 65. bölümde haftanın son bölümü oynanıyor ve birinci belli olacak. Yarışmayı kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 14 KASIM PERŞEMBE PUAN DURUMU

Temizlik Benim İşim 14 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlanan bölümde yarışan isim Yasemin Hanım oldu. Yasemin hanımın arkadaşlarından aldığı toplam puan ise 6 oldu. İşte Yasemin hanıma verilen puanlar:

Gülfer 2 puan

Hülya 1 puan

Gözde 2 puan

Sevgi 1 puan