Temizlik Benim İşim haftanın birincisi olan isim! Temizlik Benim İşim 9 Ekim Cuma kim kazandı?

Temizlik Benim İşim birincisi her hafta yapılan oylama sonucunda belirleniyor. FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşan programda, yarışmacılar temizlikteki püf noktalarını ve hünerlerini sergiliyorlar. Hafta içi her gün yayınlanan Temizlik Benim İşim 9 Ekim Cuma günü birincisi 10 bin TL'lik ödülün de sahibi olmuş oluyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim'de 9 Ekim Cuma günü kazananı açıklandı.

Haftanın sonuncusu olan isim 11 puanla Çağla oldu.

Haftanın üçüncüsü 12 puan alan Emine oldu.

Haftanın ikincisi olan yarışmacı 15 puanla Behiye oldu.

Temizlik Benim İşim 9 Ekim Cuma günü kazananı ise 16 puan alarak Dilek oldu ve 10 bin TL'yi kazandı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Temizlik Benim İşim hafta içi her gün saat 14.00'da FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşuyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.