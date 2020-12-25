Temizlik Benim İşim 25 Aralık birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim'de haftanın kazananı kim?

Temizlik Benim İşim'de bugün final yapılıyor. Sunuculuğunu temizlik takıntısı ile tanınan fenomen Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada hafta boyunca 5 kirli ev, 5 yarışmacı tarafından temizleniyor. Yapılan temizlikler, rakipler ve Kadir Ezildi tarafından puanlanıyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. İzleyiciler bu haftanın kazananının kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Temizlik Benim İşim birincisi açıklandı mı?

TEMİZLİK BENİM İŞİM 25 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

25 Aralık 2020 Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NEDİR?

“En iyi temizliği ben yaparım” sloganıyla ekranlara gelen Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışıyor. Yarışmada hiç bilmedikleri kirli bir eve giden yarışmacılar, verilen sürede evi temizlemek için kıyasıya mücadele edecek.

Bu arada yarışmacıları denetleyen Kadir ise zaman zaman onlara yardım ederken bazen de ağır bir şekilde eleştirecek. Gün sonunda da yapılan temizliğe göre yarışmacılara puan verecek. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı 10 Bin TL'nin sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.