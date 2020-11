Temizlik Benim İşim 20 Kasım Cuma birincisi açıklandı mı? Temizlik Benim İşim'de bu hafta kim kazandı?

Temizlik Benim İşim birincisi her hafta yapılan oylama sonucunda belirleniyor. FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşan programda, yarışmacılar temizlikteki püf noktalarını ve hünerlerini sergiliyorlar. Her gün farklı farklı kirli evler bir yarışmacı tarafından temizleniyor. Hafta içi her gün yayınlanan Temizlik Benim İşim'de kimin birinci olduğu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? 20 Kasım Temizlik Benim İşim kim kazandı?

TEMİZLİK BENİM İŞİM 20 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim'de bu hafta verilen puanlar iptal edildi. Kadir Ezildi'nin puanları ile birinci belirlendi.

Haftanın sonuncusu Kadir Ezildi'den 6 puan alan Hatice Ferhat oldu. Üç yarışmacı ise aynı puanı alarak 2. oldu.

7 puan alarak ikinci olan isimler Fadime, Gülcan olarak sıralandı.

Haftanın birincisi Hatice oldu.



TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NEDİR?

“En iyi temizliği ben yaparım” sloganıyla ekranlara gelenTemizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışıyor. Yarışmada hiç bilmedikleri kirli bir eve giden yarışmacılar, verilen sürede evi temizlemek için kıyasıya mücadele edecek.

Bu arada yarışmacıları denetleyen Kadir ise zaman zaman onlara yardım ederken bazen de ağır bir şekilde eleştirecek. Gün sonunda da yapılan temizliğe göre yarışmacılara puan verecek. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı 10 Bin TL'nin sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.