Temizlik Benim İşim 1 Mayıs Cuma kim kazandı? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 1 Mayıs Cuma kim kazandı? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Program hafta içi her gün FOX TV ekranlarında saat 14.00’da yayınlanıyor. Her hafta yepyeni yarışmacılar kıyasıya bir temizlik mücadelesi veriyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına ilişkin bilgiler haberimizde…

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim programında 1 Mayıs Cuma günü belirlenen haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kazanan isim duyurulduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.