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  3. Televizyonda İbrahim Tatlıses rüzgarı! 'Seni çok özledik İmparator'
28 Mayıs 2020 Perşembe 01:04 | Son Güncelleme:

Televizyonda İbrahim Tatlıses rüzgarı! 'Seni çok özledik İmparator'

Televizyonda İbrahim Tatlıses rüzgarı! 'Seni çok özledik İmparator'

Silahlı saldırı sonrası sahnelere ara veren İbrahim Tatlıses'in Harbiye'de verdiği konser televizyonda yayınlandı. Hayranları yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini dile getirdi.

Yıllardır ekranda olmayan İbrahim Tatlıses’in saldırı öncesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser büyük ses getirdi. Sanatçının dev orkestra eşliğinde 5 bin seyirciye söylediği şarkılarına bu kez ekran başındaki milyonlar eşlik etti.

EKRANA KİLİTLEDİ

Konser görüntüleri Twitter’da trend oldu. Hayranları Tatlıses’e olan özlemlerini dile getirirken sahnelere dönmesi için de ‘geri dön’ çağrısı yaptı. İşte o paylaşımlar:

• İbrahim Tatlıses bir gecede Türkiye’nin iklimini değiştirdi.

• Yıllar sonra televizyozdan izlemek… Çok özledik imparator çok…

• Helal olsun, konser dediğin işte böyle olur.

• Sen yoksun sahne performansı sergileyen kimse yok, seni televizyonda izlemeyi özlemişiz müziğin imparatoru…

• Seni ne çok özlemişiz be imparator, evimize şimdi bayram geldi.

• Geri dön imparator… Seni hep bekleyeceğiz.


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