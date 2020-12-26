Tek Yürek'in Yusuf'u Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu

Fox TV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan Savaşçı dizisi yeni isimlerle yoluna devam ediyor. Ocak ayında yeniden yayın hayatına başlayacak olan Savaşçı dizisi kadrosuna son olarak Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı dahil olmuştu.



Berk Oktay'ın ayrılmasıyla büyük ses getiren Savaşçı dizisine Survivor'un eski yarışmacılarından oyuncu Anıl Tetik dahil oldu. Genç oyuncu Tetik, dizide gözü pek savaşçı Astsubay Savaş Çiğiltepe rolüne hayat verecek.

SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi...

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır...!”