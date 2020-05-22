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  3. Tehditler havada uçuşmuştu... Bergüzar Korel ve Zeynep Korel arasındaki son gelişme herkesi şaşırttı!
22 Mayıs 2020 Cuma 13:18 | Son Güncelleme:

Tehditler havada uçuşmuştu... Bergüzar Korel ve Zeynep Korel arasındaki son gelişme herkesi şaşırttı!

Tehditler havada uçuşmuştu... Bergüzar Korel ve Zeynep Korel arasındaki son gelişme herkesi şaşırttı!

Amerika'da evlere temizliğe gittiği ortaya çıktığından beri magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel ile arasındaki buzları eritti. Saatlerce telefonda görüşen ikili sonunda barıştı.

Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşayan ve temizlik şirketi sahibi olan ablası Zeynep Korel ailesine "Bana iftira attılar" diyerek ateş püskürmüştü. Bergüzar Korel de ablası hakkında konuşma yasağı kararı aldırmıştı.

'ARTIK AİLEM YOK'

Bir TV programında lezbiyen olduğu, sevgilisi için ailesinden para istediği de iddia edilen ve ev arkadaşıyla fotoğrafları yayınlanan Korel, bu söylentiyi ailesinin çıkardığını belirterek "Benim için artık ailem yok" demişti. Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek açtığı miras davası için de "Bu bir miras değil, onur savaşı" yorumunu yapan Zeynep Korel cephesinde yeni bir gelişme oldu.

BARIŞTILAR!

Tv100'ün haberine göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.


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