'Tedavi olmazsam yaza çıkamam' demişti... Seren Serengil yılbaşı gecesi eğlencenin dibine vurdu

Mide ameliyatının ardından 46 kiloya kadar düşen Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu Seren Serengil hastalığından bahsetmiş ve hayranlarını üzmüştü.



Serengil'in doktoru 'Gastrik bypass operasyonlarında 'Dumping Sendromu' dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız.' açıklamasında bulunmuştu.



Yılbaşından önceki programa katılan ve tetkiklerini yaptırmak için şehir dışına gideceğini söyleyen Serengil, program ayrıldığını açıklarken de gözyaşlarına boğulmuştu.

Pandemi nedeniyle bu yıl herkes yılbaşı kutlamalarını evinde geçirdi. Seren Serengil de ailesiyle birlikte yılbaşı gecesini evinde geçirdi ve eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tüm ailesini ve arkadaşlarını evine davet eden Seren Serengil, vur patlasın çal oynasın bol danslı, müzikli ve kahkahalı bir gece geçirdi.