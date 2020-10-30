Taze anne Sinem Kobal'dan yeni paylaşım

Oyuncu Sinem Kobal, 2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, birkaç gün önce çocukları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyen Sinem Kobal, Instagram hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

33 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası arkadaşlarından ve akrabalarından gelen hediye çiçeklerin fotoğrafını 'Lalin' notuyla yayınladı.

Öte yandan hastane çıkışı muhabirlerle konuşan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. 5 oda kapandığına dair iddialar çıktı, doğru değil. Hastanenin tedbirlerine uyduk" demişti.

Sinem Kobal, ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de... Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuşmuştu.