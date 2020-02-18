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  3. Taze anne Hazal Kaya'dan Fikret Ali paylaşımı: Böyle durduğuma bakmayın!

Taze anne Hazal Kaya'dan Fikret Ali paylaşımı: Böyle durduğuma bakmayın!

Taze anne Hazal Kaya'dan Fikret Ali paylaşımı: Böyle durduğuma bakmayın!

Geçen kasımda ilk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya'dan yeni bir paylaşım geldi.

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çift, geçen kasım ayında da ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucağına aldı. Kaya, doğum sonrası sosyal medya hesabından annelik tecrübelerini takipçileriyle paylaşmaya başladı.

"BÖYLE DURDUĞUMA BAKMAYIN"

Oğlunun yüzünü henüz göstermeyen oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınladı. Kaya, fotoğrafa "Böyle durduğuma bakmayın, saçımda kusmuk var." ifadelerini kullandı.


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