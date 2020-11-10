Taze anne Ebru Şancı hastanelik oldu

Hayvansever olan Ebru Şancıevdeki 5 köpeğine de çocuğu gibi bakıyor. Bir yandan da sahibi olduğu iki gelinlik atölyesini ayakta tutmaya çalışan Ebru Şancı sıkıntı ve stresten hastanelik oldu.

"SAĞLIĞIM BOZULDU"

Önceki gece yarısı özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Şancı’nın kurdeşen döktüğü ortaya çıktı. Vücudunda kızarıklık ve kabarmalar meydana geldiği için tedavi amaçlı serum takıldı, kortizon iğnesi yapıldı. Ebru Şancı “3 çocuğun sorumluluğu, bakımı. Dadılar, evi idare etmek, 5 köpeğim. Her şey büyük masraf. İki atölyemi de ayakta tutmaya çalışıyorum. Ancak düğünler iptal edildiği için hem Türkiye hem de yurt dışındaki işler durdu. Tüm bunlar canımı sıktı. Sağlığım bozuldu” açıklamasını yaptı.

