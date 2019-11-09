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  3. Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!

Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!

Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçen haziranda dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 6 Ekim'de de oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'le paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Yenenler, Instagram hesabına oğluyla yeni bir fotoğraf yükledi.

ELEŞTİRİ YAĞDI!

Yenenler'in fotoğrafının altına kısa sürede birçok eleştiri geldi. Henüz 1 ayını yeni dolduran bebeğiyle poz veren Berfu'nun tırnaklarını oldukça uzun olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa yorum yağdırdı. 'O tırnaklar bebeğin orasını burasını çizmez mi?', 'Saç baş olsa anlarım da tırnak bakımı da çok abes' ve 'Bir annenin tırnağı o kadar uzun olmaz en azından çocuk büyüyene kadar yazık o bebeğe' şeklinde pek çok yorum geldi.


Taze anne Berfu Yenenler'in tırnaklarına eleştiri yağdı!
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