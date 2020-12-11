Tayfun Duygulu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. 90’lı yılların efsane isimleri arasında yer alan Tayfun Duygulu ‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Peki, Tayfun Duygulu kimdir, kaç yaşında? Tayfun Duygulu nerelidir?

TAYFUN DUYGULU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 tarihinde doğdu. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü Grubu'nda klarnet ve saksfon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu, 1991 yılında "Hadi Yine İyisin" adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.1998 yılında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in seslendirdiği "Kar Beyazdır Ölüm" şarkısının yazarı olan Tayfun Duygulu, söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış, 2018 yılında boşanmıştır, bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.