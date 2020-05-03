Tatlım Tatlım romantik komedi tarzında film sevenlerin dikkatini çekiyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Tatlım Tatlım filmine dair araştırmalar hız kazandı. Tatlım Tatlım konusu nedir? Tatlım Tatlım filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konuısu oldu. Tatlım Tatlım filmi Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, tiyatro ardından beyazperde de sergilenen romantik komedi unsarları bolca içerek bir sinema filmi olarak seyirci karşısına çıkıyor.

TATLIM TATLIM KONUSU NEDİR?



Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise… İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise… Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?

TATLIM TATLIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Tatlım Tatlım filminin çekimleri Muğla'da yer alan Köyceğiz ilçesinde yapıldı.

TATLIM TATLIM OYUNCULARI KİMLER?



Tatlım Tatlım filminde başrolleri; Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.