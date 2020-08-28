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  3. Tatilde talihsiz kaza! Bensu Soral hastanelik oldu
28 Ağustos 2020 Cuma 09:26 | Son Güncelleme:

Tatilde talihsiz kaza! Bensu Soral hastanelik oldu

Tatilde talihsiz kaza! Bensu Soral hastanelik oldu

Eşi Hakan Baş'la tatile çıkan oyuncu Bensu Soral, Göcek'te talihsiz bir kaza geçirdi. Soral, geçirdiği kaza sonrası apar topar İstanbul'a döndü.

Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Hürriyet'in haberine göre ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi.

TATİLİ YARIDA KESTİLER

Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.

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